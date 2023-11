information fournie par So Foot • 17/11/2023 à 17:20

Les supporters de Liffré (R1) sont déjà en feu avant le match contre Rodez (L2)

Bonne nouvelle pour les fans de foot allergiques aux trêves internationales : la Coupe de France reprend ses droits cette semaine.

Les supporters de Liffré (R1) ont mis le paquet deux jours avant de recevoir Rodez (L2) lors du septième tour de la Coupe de France. Torches, feux d’artifice et fumigènes étaient de sortie, mais ce n’est que le début. La mairie a en effet annoncé qu’un cortège partira samedi 18 novembre à 12h30, soit deux heures et demie avant le début du match. Il y aura même des animations avec un écran géant et quatre buvettes.…

LP pour SOFOOT.com