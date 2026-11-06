Les supporters de Lens s'unissent pour dézinguer le club après la déroute contre Côme

Deux jours plus tard, la colère n’est pas retombée. Humiliés par Côme en Ligue des champions cette semaine (1-9), les joueurs du RC Lens ont logiquement provoqué le courroux de leurs supporters, dont celui de cinq groupes ultras qui se sont réunis en publiant un communiqué ce vendredi matin .

Si l’union n’a pas fait la force à Bollaert face aux Italiens ce mercredi soir, chez les groupes de supporters en revanche, la solidarité est de mise pour critiquer l’attitude des hommes de Yannick Cahuzac : « Cette défaite n’est pas qu’une défaite, mais elle fait entrer le Racing pour des années, des décennies, dans l’histoire de la Ligue des champions. Chaque année nous entendrons que la plus lourde défaite est celle de notre club de cœur », ont notamment argumenté les fans artésiens.…

MB pour SOFOOT.com