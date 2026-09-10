Les supporters de Lens mettent vraiment l'ambiance partout

Partout, c’est chez eux. Après une saison 2025-2026 de rêve, le RC Lens retrouve la Ligue des champions ce jeudi soir avec un déplacement sur la pelouse du Slavia Prague. Les supporters artésiens n’allaient évidemment louper un tel voyage sous aucun prétexte.

Kamoulox géographique

Le parcage de l’Eden Arena de Prague, qui contient seulement 1 044 places, va être plein à craquer , notamment peuplé par le groupe des Bollaert Boys, qui fête son 700 e déplacement. Les Sang et Or à avoir fait ce dép’ ont trouvé quelques occupations pour patienter jusqu’au soir.…

EL pour SOFOOT.com