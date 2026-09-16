Les supporters de l'OM privés de déplacement à Istanbul
Le vrai miracle d’Istanbul. Tout Marseille n’attend que cela : retrouver un poil de confiance avant de se taper le PSG dimanche soir. C’est là que la Ligue Europa tend les bras, enfin…presque. Comme le relaie L’Equipe , les supporters de l’OM ne pourront pas voir leurs chouchous lutter contre Besikstas ce jeudi à Istanbul .
Une sanction de l’UEFA
Les autorités turques n’y sont pour rien : c’est l’UEFA qui a fermé le parcage visiteurs. La sanction fait suite aux incidents pyrotechniques signalés lors de la défaite à Bruges (3-0), alors que le club phocéen était déjà sous le coup d’un sursis.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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