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Les supporters de l'OM privés de déplacement à Istanbul
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 00:11
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Les supporters de l'OM privés de déplacement à Istanbul

Les supporters de l'OM privés de déplacement à Istanbul

Le vrai miracle d’Istanbul. Tout Marseille n’attend que cela : retrouver un poil de confiance avant de se taper le PSG dimanche soir. C’est là que la Ligue Europa tend les bras, enfin…presque. Comme le relaie L’Equipe , les supporters de l’OM ne pourront pas voir leurs chouchous lutter contre Besikstas ce jeudi à Istanbul .

Une sanction de l’UEFA

Les autorités turques n’y sont pour rien : c’est l’UEFA qui a fermé le parcage visiteurs. La sanction fait suite aux incidents pyrotechniques signalés lors de la défaite à Bruges (3-0), alors que le club phocéen était déjà sous le coup d’un sursis.…

SW pour SOFOOT.com

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