Les supporters bordelais ne verront pas Laval non plus

Privée de fromage et de dessert.

Déjà interdits de déplacement à Saint-Étienne ce samedi, les supporters bordelais ne verront pas Laval non plus. Prévue le 27 avril prochain, la rencontre entre les Girondins et les Mayennais se fera avec un parcage visiteur vide. Une nouvelle fois, cette interdiction de déplacement est liée à l’inimitié entre les deux groupes ultras Ultramarines et des North Gates Bordeaux. La préfecture s’appuie notamment sur le dernier déplacement des Bordelais à Laval, effectué un lundi soir en 2022, pour mettre en garde contre le nombre de supporters potentiellement présents en tribunes un samedi à Francis-Le Basser.…

JF pour SOFOOT.com