Les Suns explosent Houston, victoire litigieuse de Utah contre les Blazers

par Hugo Chalmin (iDalgo) Parmi les huit rencontres de la nuit dernière en NBA, les Suns accueillaient Houston à la Talking Stick Resort Arena. Sans Russell Westbrook, les Rockets n'ont pas existé face à Phoenix. La franchise de l'Arizona a pu compter sur un Kelly Oubre Jr à 39 points et un Devin Booker à 33 unités pour s'imposer facilement sur le score de 91-127. 21ème victoire de la saison pour les hommes de Monty Williams. Du côté de Salt Lake City, le Jazz a disposé 114-117 des Blazers. Une défaite au goût amer pour les coéquipiers de Damian Lillard (42 points). Dans les dernières minutes de la partie, le meneur de Portland a l'occasion de recoller à égalité. Rudy Gobert (16 points, 14 rebonds) contre sa tentative illégalement. Les arbitres valident, à tord, l'intervention défensive du Français et admettront leur erreur après la rencontre. Concernant les autres rendez-vous de la nuit, les Sixers assurent à domicile contre Memphis (107-119), Washington gagne de justesse face aux Mavericks (118-119), les Celtics viennent à bout des Hawks (107-112), Toronto fait le travail à Indiana (115-106), OKC gère à la Cheesepeake Arena contre les Pistons et le Heat perd à Sacramento (97-105). Malgré une fin de match

