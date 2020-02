Les Suisses s'apprêtent à criminaliser l'homophobie

La nouvelle loi visant à mieux lutter contre l'homophobie devrait être largement approuvée par référendum dimanche. Selon un dernier sondage, 52 % des Suisses sont « absolument pour » et 13 % « plutôt pour ». Alors que les opposants ne réunissent que 25 % des suffrages. En fait, tous les partis politiques approuvent cette nouvelle loi, à l'exception de l'Union démocratique du centre (UDC), la formation politique la plus à droite de l'échiquier politique local. Les populistes ne s'opposent pas à la défense des homosexuels, mais ils considèrent que « la haine et la discrimination sont déjà socialement et juridiquement punies ». Une loi supplémentaire ne serait donc, selon eux, pas nécessaire.Si toutes les régions linguistiques penchent pour le « oui », on constate, une nouvelle fois, des différences entre les Alémaniques et les Latins. Les premiers sont 62 % à approuver cette loi, contre 73 % chez les francophones et 79 % chez les italophones. À l'origine de cette loi, Mathias Reynard, socialiste du canton du Valais, élu plus jeune député de Suisse à 24 ans en 2011 et, aujourd'hui, candidat pour prendre la tête du parti. « Quelqu'un qui prétend qu'il est normal que la communauté juive ait subi un génocide sera condamné. En revanche, il est possible de soutenir à la télévision sans être inquiété que les homosexuels sont des dégénérés. C'est une lacune juridique », explique-t-il pour défendre la nouvelle...