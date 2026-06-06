Les Suisses perdent un peu de confiance avant le Mondial

Suisse 1-1 Australie

Buts : Ndoye (14 e ) pour les Helvètes // Yengi (56 e ) pour les Australiens.

Match suisse. Il n’y avait pas grand monde dans les tribunes de San Diego lors de ce Suisse-Australie peu emballant. La Suisse avait un triple enjeu : se préparer à jouer ses matchs à midi, heure locale, trouver un bon remplaçant pour Breel Embolo, arrivé seulement ce samedi au États-Unis et emmagasiner un peu de confiance avant le Mondial. Ils n’ont pas accompli la dernière mission, malmenés par une Australie aussi sympa que la moustache de son capitaine Jackson Irvine.…

UL pour SOFOOT.com