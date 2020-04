Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les stocks de pétrole aux USA continuent d'augmenter Reuters • 22/04/2020 à 17:05









LES STOCKS DE PÉTROLE AUX USA CONTINUENT D'AUGMENTER NEW YORK (Reuters) - Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis mai 2017 tandis que les réserves d'essence inscrivaient un record, montrent les données publiées mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont augmenté de 15 millions de barils à 518,6 millions sur la semaine au 17 avril, un chiffre globalement en ligne avec les attentes des économistes qui prévoyaient en moyenne une progression de 15,2 millions.. Les stocks au terminal de Cushing, dans l'Oklahoma, référence pour les contrats à terme sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ont atteint leur plus haut niveau depuis novembre 2017 avec une hausse de 4,8 millions de barils la semaine dernière, a précisé l'EIA. En dépit d'une augmentation nettement moins importante que prévu (+1,0 million de barils), les stocks d'essence ont quant à eux atteint un niveau record à 263,2 millions de barils. Les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique et le diesel, ont de leur côté progressé de 7,9 millions de baril, près de trois fois plus qu'attendu. Les importations nettes de brut ont reculé de 197.000 barils par jour (bpj) la semaine dernière. Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a reculé de 1,5 point à 67,6%. (David Gaffen, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

