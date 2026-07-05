Les stats faméliques à la mi-temps de Paraguay-France
Du football ultra-minimaliste. Sans grande surprise, le Paraguay ne s’est pas présenté avec de grandes velléités offensives pour défier l’équipe de France en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Recroquevillée à cinq derrière, l’ Albirroja ne compte que 20% de possession à la pause, dans une rencontre qui ne compte pas la moindre frappe cadrée . Une première à ce stade de la compétition depuis 2006.
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