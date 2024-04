Les statistiques de la large domination de Manchester City contre le Real Madrid

Dominer n’est pas gagner, épisode 2836.

Ce mercredi, le Real Madrid a joué un bien vilain tour à Manchester City en éliminant les Skyblues aux tirs au but (1-1, 3-4 T.A.B) après avoir pourtant été dominé dans le jeu durant pratiquement toute la rencontre. Un simple petit coup d’œil sur les statistiques du match suffit d’ailleurs à en avoir la confirmation. Selon les chiffres d’Opta Analyst et de Sofascore, Manchester City a eu 64% de possession de balle et a réussi deux fois plus de passes que son adversaire (846 contre 373). Offensivement, les Citizens ont tenté 33 tirs (pour 9 cadrés) contre 8 (dont 3 cadrés). L’équipe de Pep Guardiola a aussi obtenu 18 corners en 120 minutes, contre seulement un pour celle de Carlo Ancelotti. À l’arrivée, la moyenne d’ expected goals penche aussi en la faveur des Mancuniens, avec 2,74 buts attendus contre 1,44.…

FL pour SOFOOT.com