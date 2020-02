Les Spurs mouchent City

Ultra dominateur pendant une heure, Manchester City s'est effondré après avoir été réduit à dix face à un Tottenham ultra-réaliste. Avec cette sixième défaite de la saison, déjà, les hommes de Guardiola pointent à 22 points de Liverpool. Mourinho et ses Spurs, eux, peuvent jubiler.

Tottenham 2-0 Manchester City

Des occasions gâchées et une fin de match abandonnée

Qu'importe le résultat final, les confrontations entre Pep Guardiola et José Mourinho sont toujours une assurance d'assister à un sacré spectacle sur le terrain. D'intensité, de drame et de retournements de situation. Et s'il a fallu attendre l'heure de jeu pour que Tottenham n'ouvre la marque, ce sont 90 minutes extrêmement riches qu'ont offert les deux équipes. Chacune dans son style, bien sûr : un City hyperactif, mobile, dangereux offensivement, face à desregroupés, solidaires et opportunistes. Résultat : face à l'avalanche d'occasions manquées des, ce sont Tottenham et Mourinho qui sortent vainqueurs (2-0).Les Spurs auront pourtant eu la tête sous l'eau pendant une grosse majorité de la rencontre. Mais le sort a constamment joué en leur faveur. D'abord à la 27e minute, quand le Kun trouvait le poteau d'Hugo Lloris, puis à la 35e, quand ce même Lloris détournait un pénalty botté par ?lkay Gündo?an, après une énième tergiversation du VAR. Un penalty qui aurait pu marquer à plus d'un titre le tournant de cette rencontre puisqu'après avoir été tiré, il aurait pu amener à l'expulsion de Raheem Sterling, déjà averti pour un tacle de boucher sur Dele Alli, et qui se laissait une nouvelle fois facilement tomber dans la surface au rebond du penalty. En face, les Spurs courbent l'échine, laissent les Skyblues fondre sur leur défense sans jamais rompre, symbolisé par la solidité défensive du jeune Tanganga notamment, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com