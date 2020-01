Les soldes boudés par les clients, malgré de grosses remises

Cette semaine, au centre commercial Westfield Parly-2 du Chesnay (Yvelines), alors que les grilles des magasins ne sont encore qu'à moitié relevées, un petit groupe de clients patientent en prenant leur petit-déjeuner à la Brioche Dorée, devant l'imposante fontaine suspendue qui traverse les étages de ce joyau fraîchement rénové. Le calme avant la tempête ? Ces premiers soldes raccourcis à quatre semaines (au lieu de six) attaquent leur deuxième semaine.Des experts, comme Yves Marin, du cabinet Bartle, prédisaient des soldes plus courts, mais aussi plus intenses, avec de « grosses remises tout de suite ». De fait, les magasins vantent en grand sur leurs vitrines des promotions spectaculaires : « deuxième démarque » partout, « -50 % sur tout le prêt-à-porter » chez Petit Bateau, « -50 % sur trois produits achetés » et jusqu'à -70 % chez Darjeeling. « Je n'avais jamais vu des promotions aussi fortes aussi tôt », souligne Héloïse, cliente fidèle de Maje, en lorgnant sur une robe verte à moitié prix (125 euros tout de même). « On est passé beaucoup plus vite à -70 % », confirme Christelle Thierry, responsable du magasin Darjeeling.Pourtant, les clients ne sont pas encore au diapason de ces ristournes accélérées. Christelle Thierry n'a pas l'impression d'une augmentation de l'affluence, même si l'inquiétude n'est pas encore de mise pour les grandes chaînes, actives aussi sur Internet. « Beaucoup viendront vers la fin des soldes, quand la télé dira que c'est le dernier jour », pronostique-t-elle.« C'est comme une journée normale, voire pire »Au cœur de Paris, du côté de la bien nommée rue du Commerce (Paris XVe), l'heure n'est pourtant pas à l'optimisme parmi les commerçants indépendants tributaires de leur unique boutique. « Regardez dans toutes les boutiques, vous ne verrez pas grand monde, déplore la patronne du magasin de vêtements féminins Yedes. Pour nous, c'est comme ...