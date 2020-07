Les soldes auraient dû être annulées, juge le président d'Etam

Selon le président d'Etam, il aurait fallu les annuler. ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Sur le plateau de BFM Business , Laurent Milchior, président de la marque de lingerie, a jugé qu'il aurait fallu les annuler.

Les soldes doivent démarrer mercredi 15 juillet dans un contexte sanitaire qui ne semble pas encore stabilisé. Ces derniers jours, plusieurs régions dans le monde ont pris des mesures de reconfinement localisé.`

En France, certains départements font également l'objet d'une surveillance accrue, comme la Mayenne où, il y a quelques jours, six nouveaux foyers épidémiques sont apparus.

Déréguler les soldes

"On voit que le Covid-19 repart (...) et on a tous une responsabilité, chefs d'entreprises et citoyens, de faire en sorte que ce virus ne circule pas. (...) Les soldes, c'est un système de volumes, il faut qu'il y ait beaucoup de monde dans un magasin pour que les soldes fonctionnent", a ainsi déclaré le dirigeant d'Etam.

Et de poursuivre : "je pense que le principe d'avoir suffisamment de monde dans les magasins pour faire du volume et repasser sur des historiques qui étaient sur la fin juin de l'année dernière au 15 juillet, ce n'est pas complètement raisonnable".

Pour lui, il aurait donc fallu « déréguler les soldes ». Comme ceci "il n'y aurait pas eu de date fixe des soldes et chacun serait parti sur des promotions un petit peu comme il le veut".

Dans de nombreux pays européens, il n'existe pas de date officielle des soldes.