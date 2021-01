"Les soignants sont là, ils tiennent", assure Olivier Véran

Le ministre de la Santé a annoncé vendredi matin "le recrutement de 160 psychologues supplémentaires qui permettront de soutenir les équipes" de soignants, "mais également les familles endeuillées et les familles de malades."

Le ministre de la Santé Olivier Véran à l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis), le 29 janvier 2021. ( AFP / JACQUES WITT )

Alors que l'exécutif doit annoncer prochainement de nouvelles restrictions pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le ministre de la Santé Olivier Véran est allé vendredi 29 janvier à la rencontre des soignants de l'hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il a notamment rencontré les équipes de psychiatrie et de santé mentale.

"On parle beaucoup de la santé mentale et du moral des Français qui se dégrade, et on peut le comprendre. On parle moins de la santé mentale et du moral des soignants, qui est soumis à rude épreuve depuis le début de cette pandémie", a-t-il souligné. "Et pourtant les soignants sont là, ils tiennent", a-t-il assuré, en annonçant "le renforcement de toutes les cellules d'urgence médico-psychologiques avec le recrutement de 160 psychologues supplémentaires qui permettront de soutenir les équipes" de soignants, "mais également les familles endeuillées et les familles de malades."

"Les soignants seront toujours là, ils sont toujours au poste, ils sont toujours solides. Ils ont une vocation qui est chevillée au corps, et ça ça ne le quittera jamais", a-t-il énuméré. "Il y a des soignants fatigués, lassés, qui ont eu peur ou qui continue d'avoir peur, et qui ont pu tomber malade. Mais les soignants sont le roc le plus solide depuis un an notre pays , car ils tiennent et continuent de sauver des vies", a salué le ministre.

Le risque d'une troisième vague plane alors que la charge pour le système de soins est déjà élevée, avec 27.128 malades du Covid-19 hospitalisés, pas loin des pics de la première et de la deuxième vagues (32.000 et 33.000). Parmi eux, 3.101 patients se trouvaient en réanimation jeudi, un chiffre inférieur aux pics des précédentes vagues (4.900 à l'automne, 7.000 au printemps).

Avec plus de 20.000 cas par jour en moyenne la semaine dernière, les indicateurs montrent "une augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé et très préoccupant dans le contexte de la présence de variants plus transmissibles", a par ailleurs souligné Santé publique France.