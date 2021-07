Les soignants de l'hôpital de Strasbourg inquiets de sa "fragilité financière"

Les soignants des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ont alerté jeudi sur la "fragilité financière" de l'établissement, selon eux "le plus déficitaire de France" et qui doit rembourser "400 millions d'euros d'emprunt".

"Nos unités de soins ont été particulièrement impactées lors des trois vagues Covid" : "depuis le début" de cette crise sanitaire, les HUS "ont traité 4.852 patients, dont 1.188 en réanimation", rappellent-ils dans un communiqué.

"Ils ont réalisé l'impossible en doublant leurs capacités de réanimation (de 97 à 205 lits), en réaffectant 315 soignants à des tâches Covid et en accueillant près de 600 soignants et médecins extérieurs", poursuit le communiqué.

Pourtant, "un an plus tard, après trois vagues successives", les HUS restent "toujours en tension et en attente de moyens financiers pour garantir (leurs) investissements d'avenir au service du soin, de l'enseignement et de la recherche", déplorent-ils, deux jours après la tenue mardi du premier Comité régional de l'investissement en santé (Cris) de l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand-Est.

Ce comité est chargé de distribuer les 1,27 milliard d'euros alloués à la région dans le cadre du Ségur de la Santé, rappelle communiqué.

L'ARS a indiqué mercredi que sur cette somme, 836 millions allaient servir "à l'assainissement financier" des établissements "les plus endettés de la région". La répartition des fonds sera communiquée "dans les semaines qui viennent", a précisé l'ARS dans un communiqué.

Les soignants des HUS déplorent que le comité n'ait donné "aucune répartition départementale des investissements, ni de soutien particulier aux HUS".

"Notre hôpital reste toujours en tension et souffre d'un manque de moyens financiers avec un déficit de plus de 70 millions d'euros en 2021 et de 400 millions d'euros d'emprunt à rembourser", s'alarment-ils, affirmant que les HUS sont "l'établissement le plus déficitaire de France".

"La communauté médicale s'est toujours engagée au service de la santé publique", notamment "ces dernières années (attentats de Strasbourg, déraillement du TGV-Est et trois vagues Covid successives)", soulignent les soignants strasbourgeois, qui insistent sur leurs efforts constants "d'optimisation des dépenses".

"Sans aide à l'investissement pour l'avenir", ces efforts "resteront vains face à l'ampleur du déficit", s'inquiètent-ils, redoutant un "éventuel désengagement de l'Etat" au détriment "de la triple fonction du CHU : les soins, l'enseignement et la recherche".