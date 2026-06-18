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Les sœurs de Cristiano Ronaldo volent à sa rescousse
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 15:54

Les sœurs de Cristiano Ronaldo volent à sa rescousse

Les sœurs de Cristiano Ronaldo volent à sa rescousse

Quand Cristiano Ronaldo est critiqué, la famille n’est jamais très loin. Après le match nul du Portugal face à la RD Congo (1-1), les sœurs de CR7 , Elma et Kátia Aveiro, ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre leur frère et tacler la prestation de la Seleção .

Un petit tacle au reste de l’équipe

Elma Aveiro a notamment estimé que le Portugal s’était fait « voler  » la victoire. De son côté, Kátia Aveiro a visé certains joueurs portugais, regrettant qu’ils aient, « comme par magie » , oublié comment se passer le ballon, récupérer et lancer des contre-attaques.

MJ pour SOFOOT.com

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