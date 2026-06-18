Les sœurs de Cristiano Ronaldo volent à sa rescousse
Quand Cristiano Ronaldo est critiqué, la famille n’est jamais très loin. Après le match nul du Portugal face à la RD Congo (1-1), les sœurs de CR7 , Elma et Kátia Aveiro, ont pris la parole sur les réseaux sociaux pour défendre leur frère et tacler la prestation de la Seleção .
Un petit tacle au reste de l’équipe
Elma Aveiro a notamment estimé que le Portugal s’était fait « voler » la victoire. De son côté, Kátia Aveiro a visé certains joueurs portugais, regrettant qu’ils aient, « comme par magie » , oublié comment se passer le ballon, récupérer et lancer des contre-attaques. …
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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