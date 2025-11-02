 Aller au contenu principal
Les socialistes "ont changé d'alliance", accuse Jean-Luc Mélenchon
information fournie par AFP 02/11/2025 à 12:02

Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France Insoumise (LFI), lors d'une conférence de presse le 10 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les socialistes "ont changé d'alliance" et "sont passés de l'alliance avec nous à l'alliance avec (Gabriel) Attal", secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, a accusé le chef de file de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, à l'occasion d'un déplacement dimanche à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).

"Ils ont changé d'alliance, ils étaient alliés à gauche avec nous, avec les communistes et avec les Verts. Et maintenant ils veulent s'allier avec M. Attal et avec ce qu'ils appellent, eux, le centre gauche", a-t-il dit, alors que les socialistes s'efforcent de trouver des compromis avec le camp gouvernemental pour infléchir la copie budgétaire.

Interrogé sur l'impact sur les municipales de ce supposé changement, M. Mélenchon a prévenu: "Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de nous, ni au premier ni au deuxième tour. Qu'ils nous fassent confiance, ils ne nous auront ni au premier ni au deuxième tour".

Commentant les débats budgétaires à l'Assemblée, M. Mélenchon a estimé que les socialistes n'avaient pas obtenu de "victoire", et que l'Impôt sur la fortune improductive voté vendredi soir, en particulier, était une "folie", "qui fait que maintenant les très riches vont payer encore moins qu'avant".

"J'ai qu'à regarder ce qu'il y a dans le budget, vous pouvez avoir froid dans le dos", a-t-il dit au côté de la députée insoumise Clémence Guetté, en fustigeant également un budget de la sécurité sociale "extrêmement cruel".

Le PS, le MoDem et le Rassemblement national ont uni leurs voix vendredi pour voter une modification de l'Impôt sur la fortune immobilière (IFI), en élargissant l'assiette de l'impôt, tout en en modifiant le barème et en créant un abattement sur la résidence principale ou unique. Le chiffrage de la mesure est en cours.

Budget France
Jean-Luc Melenchon
