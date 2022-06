Les Singapouriens chamboulés par la limitation des exports de poulet malaisien

Longues files d'attente devant les stands de vente d'un plat populaire à base de poulet, hausse des prix et risques de ruptures de stock: la limitation des exportations de volailles de la Malaisie voisine met les Singapouriens dans tous leurs états.

La Malaisie a suspendu l'exportation de 3,6 millions de poulets par mois, une mesure entrée en vigueur mercredi pour lutter contre les pénuries nationales et maîtriser l'inflation galopante.

Mais cette mesure surprise a suscité la consternation à Singapour, une minuscule cité-État qui dépend de son grand voisin pour une bonne partie de ses importations alimentaires, dont environ un tiers de son poulet.

L'impact sur le riz au poulet, un plat extrêmement populaire composé de poulet poché, de riz et de sauce chili, souvent vendu dans les omniprésentes aires de restauration en plein air de la ville-État, est particulièrement préoccupant.

Les prix du poulet "vont certainement augmenter", appréhende Foo Kui Lian, fondateur de Tian Tian Hainanese Chicken Rice, l'un des stands les plus connus vendant ce plat à Singapour.

Singapore imports a third of its chicken supply from Malaysia, which will halt the export of 3.6 million chickens a month from June 1 onwards, amid surging prices and supply concerns. A plate of chicken rice is seen before it is delivered to a customer at a hawker centre in Singapore on May 31, 2022. ( AFP / Roslan RAHMAN )