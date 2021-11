Les sénateurs "marcheurs" boycottent des débats pour protester contre le"sabotage" de la discussion budgétaire

Les sénateurs du groupe RDPI à majorité En Marche ont annoncé mardi qu'ils ne participeraient pas à la série de débats organisés cette semaine dans l'hémicycle, pour protester contre "le sabotage" par la droite sénatoriale de la discussion budgétaire.

Le Sénat dominé par l'opposition de droite a interrompu prématurément mardi dernier l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2022, en rejetant la partie "recettes", renonçant ainsi à discuter des crédits des différents ministères.

En lieu et place, le Sénat a inscrit à son ordre du jour mardi et mercredi une série de sept débats thématiques (collectivités, environnement, économie, justice et sécurité, Outre-mer, éducation, comptes publics).

Le président du groupe RDPI, François Patriat, a dénoncé devant la presse "un coup politique", fustigeant "l'incohérence" et "l'irresponsabilité" de "l'abandon" de la discussion budgétaire au profit de débats "d'incantation et d'accusation, sans solutions réelles proposées".

"C'est le symptôme d'une posture politicienne dans une période de pré-campagne électorale, le parti pris d'un parti [Les Républicains] qui veut à tout prix, alors qu'il est mal à l'aise, faire parler de lui, à quatre jours de la nomination de son candidat".

LR "se réfugie dans une série de débats alibi dont la formulation est juste faite pour offrir une plateforme à une collection de critiques sans cohérence entre elles", renchérit Alain Richard.

Le groupe RDPI refuse de prendre part à ce "théâtre d'ombre" et "observe avec respect que le gouvernement a choisi d'être malgré tout représenté dans ces débats, ce qu'il n'était pas obligé de faire", a ajouté M. Richard.