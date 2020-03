Les seins dans l'art #1 : "La Vierge à l'enfant"

Ce sont tantôt des « oranges », tantôt des « pommes », surmontées d'une « cerise » ou d'une « framboise ». Sans doute pour dire l'inextinguible faim que l'on en a. Chaque époque invente ses variations pour en parler. On les dit « éminences gracieuses à la fermeté marmoréenne », « boules de billard », aujourd'hui « airbags ». Lorsque la science s'en empare, à pleine main, les voilà « énigme anatomique », « pôle d'attraction sexuel », « attributs de la féminité », « métaphore de la fécondité ».

Avec le temps, les « rotondités nourricières » d'Aphrodite sont devenues pour les esprits créatifs « le premier objet érotique de l'enfant » (Freud), une des « trente beautés de la femme » (Jean-Jacques Rousseau), une « nourriture affective » (Boris Cyrulnik), voire, pour les esprits récréatifs, « une obsession » (Russ Meyer)...

Lire entre les lignes

Et, des plantureuses mamelles de la Vénus de Willendorf, la plus ancienne représentation de la femme dans l'histoire de l'humanité (presque 30 000 ans !), à la tempête de censure qui s'est abattue sur les œuvres les représentant au XXIe siècle sur Facebook, l'artiste, ému, n'a eu de cesse d'en faire l'éloge. Quelques millénaires de création au fil desquels peintres et sculpteurs les ont pétris, caressés du pinceau, pour les dévoiler avec une

