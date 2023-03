Les secrets de Patrice Evra sur l’arrivée de Van Persie à Manchester United

Invité sur la chaîne YouTube de son ancien coéquipier Rio Ferdinand, Vibe with Five, Patrice Evra a rapporté une conversation qu’il avait eue avec Robin van Persie lorsque ce dernier arrivait d’Arsenal en 2012. L’attaquant néerlandais lui affirmait alors à propos de Manchester United : « Patrice, je n’ai jamais vu des gens aussi professionnels. Ici, tu t’entraînes comme tu joues les matchs le week-end. » À cette époque, Van Persie n’hésitait pas également à tacler la mentalité chez les Gunners où il est resté huit ans entre 2004 et 2012, sans remporter la Premier League. « Quand je jouais à Arsenal, j’étais encore sur le terrain et je voyais des jeunes avec des voitures décapotables qui allaient déjà chez Harrods (grand magasin anglais de luxe, NDLR) » , toujours selon des propos relayés par Evra.…

