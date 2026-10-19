 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les secrets de la réussite de la génération 2007 du Barça
information fournie par So Foot 19/10/2026 à 18:47

Ajouter Boursorama à vos sources

Les secrets de la réussite de la génération 2007 du Barça

Les secrets de la réussite de la génération 2007 du Barça

Après la génération 1987 et l'avènement du Barça de Pep Guardiola, celle de 2007 est en train de faire naître le Barça de Flick. Avec Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal et Xavi Espart dans les rangs de l'équipe première, rarement une fournée n'avait été aussi talentueuse et prometteuse. Pourquoi et comment ?

Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart ont un premier point commun : ils sont les dignes représentants de la génération 2007 en équipe première du FC Barcelone. Les deux premiers nommés en sont même devenus les têtes d’affiche après avoir fait leurs grands débuts avec les pros à respectivement 15 et 16 ans. Une génération virtuose qui a coïncidé avec l’une des crises économiques les plus fortes du club blaugrana l’entraînant ainsi sur le devant de la scène beaucoup plus rapidement qu’escompté, malgré les attentes générées.

Des bébés de la Masia

3 ans, 5 mois et 21 jours séparent la première apparition de Lamine Yamal en équipe première du choc de ce mardi soir face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Entre-temps, le nouveau 10 des Blaugrana est devenu un sérieux prétendant au Ballon d’or, Pau Cubarsí a pris les rênes de la défense barcelonaise, Marc Bernal a signé des débuts fracassants à l’été 2024 avant de se blesser gravement et de revenir et Xavi Espart s’est mué en Joshua Kimmich, sauce catalane, sous Hansi Flick. Quatre joueurs ont ainsi franchi le cap de l’équipe première barcelonaise, un authentique exploit selon Jaume Marcet, journaliste chez Sport et spécialiste des équipes jeunes du Barça : « Le fait que quatre joueurs de cette génération fassent partie de l’équipe première est quelque chose d’exceptionnel et de presque unique. En temps normal, si chaque génération produit un joueur pour l’équipe première, c’est déjà un succès. »

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    Manchester City-PSG a marqué l'histoire, si on se base sur les valeurs marchandes
    information fournie par So Foot 20.10.2026 13:17 

    L’argent coule à flot. Sportingpedia s’est amusé à classer les affiches qui ont réuni plus de 1,5 milliard d’euros de valeur marchande cumulée sur le terrain. Et bingo : trois des clubs les plus représentés dans ce classement, le Paris Saint-Germain , le Real Madrid ... Lire la suite

  • La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    La Liga sort le grand jeu pour le Clásico
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:35 

    Des caméras à tire-larigot. Désireuse d’exposer le joujou le plus précieux de ses opérations marketing avec le Clásico , la Liga a prévu de mettre les petits plats dans les grands pour la retransmission de la rencontre très attendue entre le Barça et le Real, qui ... Lire la suite

  • Lionel Messi bat un record improbable grâce à une plante
    Lionel Messi bat un record improbable grâce à une plante
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:32 

    Sur toutes les pelouses. Alors qu’il a déjà presque battu tous les records sur un terrain de football, Lionel Messi s’empare désormais du record d’espèces nommées à son nom. Lui qui comptait déjà un lézard, un fossile de condor, une araignée, un champignon ou encore ... Lire la suite

  • Chez les filles, l'Espagne loin devant tous les autres
    Chez les filles, l'Espagne loin devant tous les autres
    information fournie par So Foot 20.10.2026 12:29 

    La vraie reine du ballon rond, c’est l’Espagne. Il y a eu un gros trou d’air en sélection espagnole pendant plusieurs années. Entre la génération dorée qui a ramené à la maison deux Euros ainsi qu’une Coupe du monde en l’espace de quatre ans et les sacres européens ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank