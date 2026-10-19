Les secrets de la réussite de la génération 2007 du Barça

Après la génération 1987 et l'avènement du Barça de Pep Guardiola, celle de 2007 est en train de faire naître le Barça de Flick. Avec Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal et Xavi Espart dans les rangs de l'équipe première, rarement une fournée n'avait été aussi talentueuse et prometteuse. Pourquoi et comment ?

Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart ont un premier point commun : ils sont les dignes représentants de la génération 2007 en équipe première du FC Barcelone. Les deux premiers nommés en sont même devenus les têtes d’affiche après avoir fait leurs grands débuts avec les pros à respectivement 15 et 16 ans. Une génération virtuose qui a coïncidé avec l’une des crises économiques les plus fortes du club blaugrana l’entraînant ainsi sur le devant de la scène beaucoup plus rapidement qu’escompté, malgré les attentes générées.

Des bébés de la Masia

3 ans, 5 mois et 21 jours séparent la première apparition de Lamine Yamal en équipe première du choc de ce mardi soir face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Entre-temps, le nouveau 10 des Blaugrana est devenu un sérieux prétendant au Ballon d’or, Pau Cubarsí a pris les rênes de la défense barcelonaise, Marc Bernal a signé des débuts fracassants à l’été 2024 avant de se blesser gravement et de revenir et Xavi Espart s’est mué en Joshua Kimmich, sauce catalane, sous Hansi Flick. Quatre joueurs ont ainsi franchi le cap de l’équipe première barcelonaise, un authentique exploit selon Jaume Marcet, journaliste chez Sport et spécialiste des équipes jeunes du Barça : « Le fait que quatre joueurs de cette génération fassent partie de l’équipe première est quelque chose d’exceptionnel et de presque unique. En temps normal, si chaque génération produit un joueur pour l’équipe première, c’est déjà un succès. » …

Tous propos recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com