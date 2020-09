Les scénarios de Lens-PSG

Le PSG pensait se faciliter les choses en décalant sa rencontre face au RC Lens, mais c'est finalement tout l'inverse qui s'est produit : le champion de France se déplace ce jeudi à Bollaert avec un effectif décimé par le Covid, et le promu ne devrait pas lui faire de cadeau. Alors, que va-t-il se passer ?

La chute parisienne

Kalimuendo, c'est quali

Jesé, le messie

Depuis six saisons maintenant, le PSG remporte toujours son match d'ouverture en championnat. Alors, remanié ou pas, le PSG se présente à Lens serein et un brin présomptueux. Erreur, évidemment, puisque les soucis vont s'enchaîner pour le club de la capitale. Aligné par Tuchel à la suite de sa bonne intersaison et à la faveur de ce concours de circonstances, Arnaud Kalimuendo est titulaire pour ses débuts en pro et a du feu dans les jambes, mais sort dès la cinquième minute à la suite d'un tacle viril, mais correct de Yannick Cahuzac, venu lui souhaiter la bienvenue. À peine le temps de s'en remettre que Thilo Kehrer, encore traumatisé par Kingsley Coman, se fait amadouer par Corentin Jean pour le 1-0 lensois. Il faut dire que dans la cage parisienne, c'est Marcin Bulka, 20 piges et un seul match en pro au compteur, qui a pris place. Et il est encore trop habitué aux frappes reçues avec la réserve lorsque, juste avant la pause, Gaël Kakuta, comme avec Amiens, envoie une praline que le portier laisse filer. Il y a bien une réduction du score, signé Julian Draxler en marchant, d'un pousse-ballon dans le but vide, mais l'Allemand, croyant bon de pointer les tribunes avec un fusil imaginaire en guise de célébration, est exclu par Frank Schneider. À la fin de la rencontre, Tuchel ne peut que rendre hommage à Franck Haise et son équipe.