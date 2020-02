Les s?urs Berthollet dénoncent les agressions sexuelles dans la musique classique

Le milieu feutré de la musique classique de nouveau ciblé par des accusations d'agressions sexuelles. Quelques mois après la tornade provoquée par l'affaire Placido Domingo, célèbre ténor espagnol accusé de harcèlement sexuel par une vingtaine de femmes, les s?urs Camille et Julie Berthollet, musiciennes de 21 et 22 ans, tirent à boulets rouges sur un chef d'orchestre au comportement plus qu'équivoque.« Une des raisons pour lesquelles on parle maintenant, c'est parce qu'on a eu une expérience de plus et probablement de trop avec un chef d'orchestre qui s'est permis des gestes déplacés », expliquent les jeunes femmes dans une vidéo publiée par Loopsider mardi 18 février 2020. Et la violoniste Julie de décrire un homme qui « renifle dans le cou pour voir quelle odeur ont les rousses » et « passe une main derrière le dos » des femmes.Une élève a « dû coucher avec le prof »Les deux stars de la musique classique évoquent également avec force détails les nombreuses remarques sexistes qu'elles ont essuyées. Ici, un sexagénaire qui ose des remarques grivoises sur la poitrine de Julie, alors âgée de 14-15 ans. Là, « un regard super appuyé sur le décolleté ou des remarques très déplacées » sur la tenue des artistes. « On ressort et on n'est pas bien alors qu'on a fait un concert super », confie la violoncelliste Camille devant la caméra de Loopsider.Camille et Julie Berthollet assurent avoir été confrontées à...