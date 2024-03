Les Russes ont commencé à voter pour une présidentielle devant reconduire Poutine

Les habitants de l'Extrême Orient russe ont commencé à voter à la présidentielle qui doit reconduire Vladimir Poutine pour un nouveau mandat sans opposition, au moment où l'Ukraine, confrontée à une offensive russe depuis deux ans, multiplie les attaques à l'autre bout du pays.

Les bureaux de vote ont ouvert à 08H00 locales vendredi (20H00 GMT jeudi) sur la péninsule du Kamtchatka et en Tchoukotka, deux régions reculées situées à l'extrême Est de la Russie, et clôtureront dimanche à 20H00 (18H00 GMT) à Kaliningrad, enclave russe au sein de l'UE.

Décalage horaire oblige, les habitants de l'Extrême-Orient commencent à voter au moment où les habitants de la partie occidentale de ce pays aux onze fuseaux horaires s'apprêtent seulement à aller se coucher.

Le vote se tiendra sur trois jours, y compris dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine ou encore en Transdniestrie, territoire séparatiste prorusse de Moldavie.

Peu avant le début du scrutin, Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 24 ans, a enjoint à ses compatriotes de ne pas se "détourner du chemin" et de faire un vote "patriotique" en ces temps "difficiles".

Schéma du déroulement de l'éléction présidentielle dans les 2 points les plus à l'est et à l'ouest de la Russie, entre le 15 et le 17 mars ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )