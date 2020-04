" Les rumeurs de transferts de Neymar et Mbappé cet été me font rire "

On entend beaucoup d'acteurs du football, d'observateurs et de supporters débattre de la nécessité ou non pour le football de changer en profondeur à cause de la crise actuelle provoquée par l'épidémie de Covid-19. Mais qu'en est-il réellement ? Le football doit-il, peut-il et va-t-il se remettre en question ? On a posé ces questions à Pierre Rondeau, économiste, consultant pour RMC Sport et co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean-Jaurès. Qui dessine, entre les chiffres et les théories, quelques issues pour la suite...

On peut déjà estimer les coûts directs d'une suspension de la saison sportive. Il suffit d'étudier l'apport de chaque variable d'activité et en soustraire la durée de la suspension. Avec une saison jouée à 73%, les clubs devraient être affectés à hauteur de 383 millions d'euros. Dans ce chiffre, on intègre le manque à gagner lié à la billetterie, 43 millions, les pertes commerciales, via les défaillances des partenaires et des sponsors, 140 millions, et l'absence des droits TV pour les matchs non joués, 200 millions. Mais ce résultat ne compte pas les conséquences indirectes et induites. Quid du remboursement des prestataires ? Des abonnés ? Quid des amortissements d'indemnités de mutation ? Quid du trading joueur ? Et à cela s'ajoutent les salaires et les traites payés par les clubs malgré l'arrêt de l'activité sportive et économique. On peut très facilement passer d'une estimation basse et directe de 380 millions d'euros à une estimation haute et globale d'un milliard, comme pronostiqué par Bernard Caïazzo, le président de l'AS Saint-Étienne.Il faut distinguer plusieurs catégories. Ceux détenus par un milliardaire, un, ou un fonds souverain, sont rassurés et peu inquiétés. Leurs actionnaires pourront solvabiliser la dette et combler les pertes. On pense tout de suite à Rennes et à Paris. Marseille, Monaco et, dans une moindre mesure, Lille, pourraient aussi faire partie de cette catégorie, puisqu'ils sont détenus par un milliardaire. Mais la question est de savoir s'il est là dans un but de rentabilité ou de diplomatie, de visibilité, de supporterisme, etc. À côté, on peut intégrer les clubs disposant de fonds propres nécessaires pour crédibiliser