Reuters • 25/07/2020 à 11:16

Les Rockets défaits par les Raptors malgré un James Harden en grande forme









Les Rockets défaits par les Raptors malgré un James Harden en grande forme par Florian Burgaud (iDalgo) La série de scrimmage games, des oppositions au format 4 fois 10 minutes, continue à Orlando pour les franchises NBA impliquées dans le restart de la ligue majeure nord-américaine qui aura lieu le 30 juillet. La nuit dernière, les Toronto Raptors, champions en titre, se sont défaits des Rockets de James Harden (24 pts, 4 rbds, 10 passes en 25 minutes). Avant cela, les Sixers de Philadelphie ont battu les Grizzlies 90-83 tandis que les Celtics se sont inclinés 84-98 face au Thunder. Six rencontres sont au programme ce samedi avec les Lakers, les Bucks, le Jazz ou encore les Clippers sur les parquets de Disney World.

