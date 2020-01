Les rêves d'un jeune espoir du foot de Torcy

Lundi, Ebenezer Simons de Fanti, 15 ans et demi, a retrouvé sa classe de seconde au lycée Flora Tristan de Noisy-le-Grand. Il est aussi retourné à l'entraînement, avec les 16 ans de l'US Torcy (R1), actuel leader du championnat, après une blessure aux «ischio» (NDLR : derrière la cuisse). Dans la tête de l'ado, il se peut toutefois que persistent des images de l'essai réalisé au PSV Eindhoven, aux Pays-Bas, cinq jours durant fin novembre. «J'étais un peu anxieux au début, admet Ebenezer, qui jouait en U15 au PSG (R1) la saison dernière. Un essai dans un si grand club, ça n'arrive pas tous les jours. Mais au fil des entraînements, j'ai montré ce que je savais faire et, au final, je suis assez satisfait de mon essai.»Selon des observateurs sur place, Ebenezer, outre ses prestations balle au pied, a été bien perçu notamment pour sa capacité d'intégration parmi de jeunes joueurs étrangers, parfois internationaux, et sa faculté à s'exprimer en anglais. Sur YouTube, une vidéo soignée retrace l'expérience d'Ebenezer au PSV. Il doit cette opportunité à Ballin, une start-up qui propose depuis l'année dernière une application aux jeunes licenciés et une plateforme d'analyse vidéo aux recruteurs.Début novembre, le jeune joueur a gagné sa place dans les 50 à 70 candidats retenus parmi 5000 pour une journée de détection à Paris, Porte Brancion, devant les émissaires d'une vingtaine de grands clubs français et européens. A la fin de la journée, ils n'étaient plus que 10 et « Ebé » avait tiré le PSV... «Il a fait une bonne année avec nous, confie Kaou Diallo, son coach au PSG la saison dernière. Il présente des qualités de vitesse et de technique supérieures à la moyenne. Sens aigu du but, grosse frappe, dribbles. Autant de qualités à maîtriser et à parfaire...» Le coach loue aussi son implication: «Il a soif d'apprendre. On avait 3 à 4 séances par semaine et, sauf à être malade, ...