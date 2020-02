Les rêves d'architecture de Donald Trump

Donald Trump a promis de « rendre sa grandeur à l'Amérique » (Make America great again), comme le clame son slogan de campagne, répété à l'envi. Il veut apparemment lui rendre aussi sa beauté. Récemment, le magazine Architectural Record a révélé que son administration envisageait un décret qui obligerait les bâtiments fédéraux de plus de 50 millions de dollars à être conçus dans un style néoclassique ou « traditionnel ». Traduisez : tout tribunal ou agence administrative devra ressembler au Parthénon ou à un temple romain avec des colonnes doriques et un fronton triangulaire. Le projet de décret, intitulé ? ça ne s'invente pas ? « Rendre leur beauté aux bâtiments fédéraux » (Make federal buildings beautiful again), est soutenu par la National Civic Art Society (NCAS). Cette petite organisation conservatrice, jusqu'ici marginale, dénonce depuis des années l'architecture contemporaine, qui a créé selon elle « un environnement dégradé et déshumanisé », et milite pour un retour au style palladien, dont nombre de bâtiments publics du XIXe siècle à Washington, notamment, sont inspirés.Lire aussi Maison-Blanche : un « infiltré » chez Donald TrumpSon objectif est de supprimer la directive de 1962, dans laquelle il est stipulé qu'il faut « éviter un style officiel architectural » pour la construction des édifices fédéraux et que « le design doit venir des architectes et remonter vers le gouvernement, et...