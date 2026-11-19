L'économiste américain Joseph Stiglitz, le 16 mars 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les revendications des mouvements sociaux portés notamment par les jeunes en France et en Europe contre la hausse du coût de la vie sont "légitimes", a estimé jeudi le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, plaidant pour un impôt sur la fortune dans un entretien à l'AFP.

Les mobilisations pour le pouvoir d'achat, qui agrègent d'autres revendications comme des moyens supplémentaires pour l'enseignement, rassemblent toutes les semaines depuis le 17 octobre des centaines de milliers de personnes à travers la France.

Des manifestations ont aussi eu lieu dans plusieurs pays européens, comme l'Italie, et un appel à des "manifestations coordonnées" contre la vie chère a été lancé par des syndicats et associations de sept pays pour les 20, 21 et 22 novembre.

"Une partie du problème, en France en particulier, mais aussi dans l'ensemble du monde occidental, est l'inégalité entre générations", a déclaré Joseph Stiglitz en marge d'une réunion à Paris de la Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des sociétés (ICRICT) qu'il co-préside.

"Les jeunes constatent qu'ils héritent d'un monde (marqué par) le changement climatique et la dégradation environnementale. Ils peinent à accéder au logement. Ils ne bénéficient pas de l'éducation qui leur permettrait de réaliser leur potentiel. L'intelligence artificielle suscite de nouvelles inquiétudes", a poursuivi l'économiste américain de 83 ans, ex-économiste en chef de la Banque mondiale et co-lauréat du prix Nobel d'économie en 2001.

"La faible croissance et l'accroissement des inégalités signifient qu'une part importante de la population ne pourra probablement pas atteindre le niveau de vie de ses parents ni réaliser ses aspirations", a-t-il ajouté. "Ce sont les jeunes en particulier qui manifestent, et je pense que ce sont des préoccupations légitimes (...) et que leur diagnostic du monde qui leur est laissé n'est pas déraisonnable".

"Augmenter les recettes"

Joseph Stiglitz milite activement pour une hausse de la fiscalité des ultra-riches pour réduire les inégalités. Il soutient l'instauration d'un impôt minimum d'environ 2 % sur les hauts patrimoines, comme proposé par l'économiste Gabriel Zucman pour les fortunes supérieures à 100 millions d'euros.

Le prix Nobel participera samedi à un sommet à Paris "contre l'oligarchie internationale" organisé à l'initiative de l'Observatoire international de la fiscalité dirigé par M. Zucman.

Il est aussi l'un des signataires d'un manifeste à paraître vendredi pour l'instauration d'un impôt exceptionnel permettant de régulariser les "impayés" des milliardaires moyennant un taux d'environ 25 %. Cela rapporterait quelque 250 milliards d'euros en France.

"Aujourd'hui, la richesse accumulée par les plus fortunés est telle qu'un faible taux d'imposition peut générer des recettes considérables", a plaidé Joseph Stiglitz.

Pour répondre aux revendications alors que la France affiche l'un des déficits publics les plus élevés de la zone euro, "il existe une marge pour accroître les dépenses publiques à condition d'augmenter aussi les recettes fiscales, une taxe sur la fortune pouvant constituer une source de revenus", a-t-il souligné.

Idéalement, des impôts sur la fortune et sur les bénéfices des entreprises devraient être instaurés au niveau de l'Union européenne, "car la libre circulation facilite aujourd'hui l'optimisation fiscale".

"Repenser des dépenses"

Le professeur de l'université de Columbia à New York a toutefois jugé nécessaire pour la France et l'Europe de "repenser certaines dépenses publiques" alors que le continent cherche à renforcer son autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis.

"Les étudiants ne mesurent peut-être pas pleinement cette réalité. Les manifestants ne comprennent pas toujours qu'au-delà des contraintes budgétaires habituelles, nous traversons une période particulièrement difficile. Cela implique donc une évaluation minutieuse des différents programmes publics", a-t-il expliqué.

Il plaide notamment pour "un système de retraites plus souple et plus flexible" où l'allongement de l'espérance de vie justifierait de "travailler plus longtemps", en tenant toutefois compte de la pénibilité du travail.

Concernant la Californie, où un projet d'impôt sur la fortune des milliardaires a été rejeté par référendum, Joseph Stiglitz a regretté que "l'argent sape la démocratie" aux États-Unis.

Dans cet État américain, le plus peuplé, "les milliardaires ont été prêts à dépenser des centaines de millions de dollars pour éviter de payer leur juste part d'impôts", a-t-il déploré alors que la somme ponctionnée devait aider au financement du système de santé public.