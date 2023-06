Les révélations de Nicolas Pottier sur le monde de l’arbitrage français

Pottier brise la glace.

Dans le nouveau numéro de So Foot, en kiosque ce jeudi, l’actuel coordinateur fédéral de l’arbitrage amateur Nicolas Pottier sort du silence, après avoir porté plainte contre X pour viol, et harcèlement moral et sexuel dans le cadre professionnel et privé le 14 février dernier. Ancien grand espoir de l’arbitrage, Nicolas Pottier estime que sa carrière a été détruite par une cabale homophobe montée contre lui dans le monde de l’arbitrage à la fin des années 2000. Il raconte avoir subi des menaces et des pressions par des corbeaux, notamment sous formes de messages anonymes sur les applications de rencontre gays, avant d’être brutalement mis au ban de l’arbitrage français : « Le fait que j’assume mon homosexualité a vite représenté un problème dans le milieu de l’arbitrage. J’étais une anomalie dans le système » , explique l’ancien arbitre, qui a alors navigué pendant deux ans dans les eaux troubles de la dépression, et pensé plusieurs fois au suicide. C’est pour faire la vérité sur ces sombres épisodes que Nicolas Pottier a entamé un long combat judiciaire.…

Photos : Renaud Bouchez pour So Foot.

CG pour SOFOOT.com