Les retrouvailles entre Ezequiel Lavezzi et Jérémy Ménez
L’époque où le Paris Saint-Germain ne passait pas les quarts de finale de la Ligue des champions. Quelques minutes avant le choc de Serie A entre l’Inter Milan et Naples samedi, les deux anciens du PSG Ezequiel Lavezzi et Jérémy Ménez ont discuté le bout de gras . Présent avec ses lunettes de soleil à Giuseppe Meazza en tant qu’ancienne gloire du Napoli, Pocho s’est arrêté au micro du consultant DAZN avant le coup d’envoi.
« Grande persona »
« On passait beaucoup de temps ensemble. C’est un très bon ami », a déclaré l’Argentin au sujet de Ménez. Réponse du joueur de la Kings League dans un espagnol A1 : « Grande persona » avant de lui claquer une bise. Pour rappel, Lavezzi et Ménez ont disputé deux saisons ensemble sous le maillot du PSG. C’était entre 2012 et 2014.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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