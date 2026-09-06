Les retrouvailles entre Ezequiel Lavezzi et Jérémy Ménez

L’époque où le Paris Saint-Germain ne passait pas les quarts de finale de la Ligue des champions. Quelques minutes avant le choc de Serie A entre l’Inter Milan et Naples samedi, les deux anciens du PSG Ezequiel Lavezzi et Jérémy Ménez ont discuté le bout de gras . Présent avec ses lunettes de soleil à Giuseppe Meazza en tant qu’ancienne gloire du Napoli, Pocho s’est arrêté au micro du consultant DAZN avant le coup d’envoi.

« Grande persona »

« On passait beaucoup de temps ensemble. C’est un très bon ami », a déclaré l’Argentin au sujet de Ménez. Réponse du joueur de la Kings League dans un espagnol A1 : « Grande persona » avant de lui claquer une bise. Pour rappel, Lavezzi et Ménez ont disputé deux saisons ensemble sous le maillot du PSG. C’était entre 2012 et 2014.…

MBC pour SOFOOT.com