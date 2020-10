Les retraites des agents publics représentent un quart des dépenses de la branche vieillesse

Les quatre régimes de retraite par répartition des agents publics ont versé 79,5 milliards d'euros de prestations vieillesse en 2019 à 6,1 millions de pensionnés, soit 24,4 % des dépenses de l'ensemble des régimes de retraite, selon un rapport publié lundi par Bercy en annexe du projet de loi des finances 2021.

L'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) a pour sa part versé 3,2 milliards d'euros de prestations aux anciens agents contractuels, tandis que le régime additionnel de la fonction publique (RAFP) a versé 400 millions d'euros aux fonctionnaires titulaires qui lui ont été affiliés.

Le régime des fonctionnaires civils et des militaires de l'État (régime de la FPE), porté par le budget de l'État et géré par le Service de retraite d'État (SRE), comptait 2 millions d'agents cotisants et 2,5 millions de pensionnés au 31 décembre 2019. Il a versé 53,8 milliards d'euros de pensions de retraite et d'invalidité en 2019.

Le régime des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière, ou caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), comptait 2,2 millions de titulaires cotisants et 1,4 million de pensionnés au 31 décembre 2019. La CNRACL a versé 20,7 milliards d'euros de pensions au titre des branches vieillesse et invalidité en 2018 (bien 2018).

Le régime des ouvriers d'État (géré par le FSPOEIE) comptait 20.000 cotisants et 100.000 pensionnés au 31 décembre 2019, pour 1,8 milliard d'euros de prestations versées en 2019.

Les 1,1 million d'agents contractuels de la fonction publique (effectif au 31 décembre 2018) sont affiliés à la branche vieillesse du régime général gérée par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse pour la partie retraite de base, et au régime de l'Ircantec pour la partie retraite complémentaire.

L'État est le principal financeur du régime des retraites des fonctionnaires de l'État avec 75,6% des dépenses prises en charge en 2019.

Au 31 décembre 2018, 5,56 millions d'agents publics travaillaient au sein de la fonction publique en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), en hausse de 0,7% sur un an, et représentant 19,8% de l'emploi total, hors bénéficiaires de contrats aidés, selon le rapport annuel sur l'état de la fonction publique.