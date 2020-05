Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les résultats intermédiaires de Discovery présentés jeudi, annonce Ndiaye Reuters • 13/05/2020 à 13:56









LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DE DISCOVERY PRÉSENTÉS JEUDI, ANNONCE NDIAYE PARIS (Reuters) - Les résultats intermédiaires de l'essai clinique Discovery, conduit en Europe pour trouver un traitement efficace contre le coronavirus, seront bien présentés jeudi, a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement français Sibeth Ndiaye, précisant n'avoir aucune information à ce stade sur la teneur de ces résultats. "Il n'appartient pas directement au gouvernement de les présenter mais bien à tous les professionels de santé, à tous les scientifiques qui sont à la manoeuvre", a-t-elle déclaré lors du compte rendu du conseil des ministres à l'Elysée. "Je crois savoir qu'effectivement, le 14 mai, il y aura la présentation de résultats intermédiaires pour lesquels je n'ai pas d'information à ce stade". La date du 14 mai avait été annoncée le 4 mai par Emmanuel Macron mais le ministre de la Santé Olivier Véran a semblé plus prudent mardi, évoquant pour sa part des "résultats pour dans quelques jours". "Nous, on a inclus un nombre de malades qui correspond à ce qui était attendu", a-t-il souligné sur BFM TV. "Les autres pays autour de nous, hélas n'ont pas suivi en termes d'étude clinique. Ce qui veut dire que la cohorte, le nombre de malades n'est pas aussi élevé que ce qu'on espérait". Lancé le 22 mars, Discovery teste l'efficacité et la sécurité de plusieurs traitements dans la prise en charge des formes sévères de contamination par le nouveau coronavirus, dont l'antipaludéen choloroquine, qui fait l'objet de débats dans la communauté médicale. Certains patients ont reçu du Remdesivir (un traitement mis au point pour traiter Ebola), d'autres du Kaletra (un antirétroviral utilisé dans le traitement du VIH) seul ou en combinaison avec l'interféron bêta (une protéine produite par l'organisme en réponse aux infections) et un dernier groupe a reçu de la chloroquine. (Marine Pennetier, édité par Jean-Philippe Lefief)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.