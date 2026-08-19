Les résultats des autres barrages de la Ligue des champions

Match nul, balle centre. À l’instar de l’OL face à Fenerbahçe (1-1), les deux autres rencontres de ce mardi soir qui opposaient le Dinamo Zagreb aux Norvégiens de Viking (2-2) et le Levski Sofia à l’AEK Athènes (0-0) se sont conclues sur un match nul .

Viking signe la remontada de la soirée

Tout est encore indécis donc alors que les barrages retours se joueront mercredi prochain. Mais la performance du soir est signée Viking. Alors que les Norvégiens étaient menés de deux buts dès la 10 e minute, ils sont parvenus à rattraper leur retard juste avant la pause grâce aux réalisations de Peter Christiansen (2-1, 26 e ) et de Zlatko Tripic (2-2, 39 e ) , sans oublier le doublé de passe décisive de Tobias Moi. Tout l’inverse de la rencontre entre le Levski et l’AEK qui s’est achevé sur un score nul et vierge.…

LB pour SOFOOT.com