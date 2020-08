Les restrictions de circulation "tuent le trafic" aérien

Le président de l'Union des aéroports français plaide pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'un "mode opératoire qui puisse permettre d'avoir un cadre stable face à une situation sanitaire instable".

Un avion sur le tarmac de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, près de Paris. ( AIR FRANCE / - )

Touché de plein fouet par la crise du coronavirus, le trafic aérien bat de l'aile. A Paris, le trafic commercial n'atteignait en juillet pas le quart de son niveau d'il y a un an, a indiqué lundi le gestionnaire des aéroports de Roissy et Orly, ADP. Si une reprise a bien été constatée cet été, avec 2,4 millions de passagers accueillis dans les aéroports parisiens en juillet contre 678.000 en juin et 204.000 en mai, le président de l'Union des aéroports français Thomas Juin s'inquiète pour l'avenir du secteur alors que de nombreux pays européens prennent des mesures pour restreindre l'accès à leur territoire.

"Les Etats, malgré les lignes directrices européennes sur le plan sanitaire, ne s'accordent pas suffisamment pour redonner la confiance. On a besoin d'un mode opératoire, dans les prochaines semaines, qui évite la mise en place de quarantaines comme on le voit en ce moment dans certains pays", a expliqué mardi Thomas Juin sur BFM Business , citant notamment le Royaume-Uni, dernier pays en date à avoir pris une telle décision. "Ce type de mesure tue le trafic", a-t-il prévenu. Le transport aérien a besoin "d'un mode opératoire qui puisse permettre d'avoir un cadre stable face à une situation sanitaire instable", a-t-il poursuivi.

"S'il n'y a pas de règles internationales qui voient le jour rapidement, et je crains que ce soit le cas (...), il faudrait que l'Etat français puisse passer des accords bilatéraux avec les principaux partenaires, comme le Royaume-Uni , pour mettre en place, par exemple, des tests pour éviter ces mesures de quarantaine. On ne peut pas fonctionner avec ce type de mesures puisque ça rompt la confiance. Vous imaginez bien que les voyageurs ne peuvent plus prendre de réservations en se disant 'on ne sait pas si on pourra revenir'. Il faut vraiment que l'Etat français puisse prendre des accords bilatéraux avec nos partenaires pour qu'on puisse circuler", a plaidé Thomas Juin.