Le lac artificiel du Drennec en manque d'eau, à Sizun dans le Finistère le 14 octobre 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

De la Bretagne à la Bourgogne, de l'Occitanie au Grand Est, 27 départements sont encore en "alerte renforcée", et 37 en "crise" concernant l'accès à l'eau potable, selon le site gouvernemental VigiEau.

De manière inégale, les sécheresses et les canicules de cet été ont vidé une bonne partie des réserves d'eau en France, ce que le récent retour de la pluie n'a pas encore permis de compenser. Une "phase de transition", explique le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), "entre la fin de la vidange et le début de la recharge".

Pire qu'en septembre

En France, au 12 octobre, 1,5 million d'habitants étaient desservis par un réseau en "tension", selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique ( AFP / Loic VENANCE )

En France, au 12 octobre, 1,5 million d'habitants étaient desservis par un réseau en "tension", soit "un risque réel de rupture de l’alimentation en eau potable", selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique transmis à l'AFP.

Parmi eux, 107.000 personnes étaient concernées par des mesures d'urgence, soit 13.000 de plus qu'à la fin septembre. Ces mesures peuvent comprendre un approvisionnement par camions-citernes ou la distribution de bouteilles d'eau.

"Sauf exception, il n'y a pas eu de coupures totales de l'eau, mais il a fallu déployer des camions-citernes. Ce sont des opérations complexes, qui coûtent cher", explique Régis Taisne, chef du département cycle de l'eau à la FNCCR, une fédération de collectivités représentant, pour la gestion de l'eau en France, plus de 51 millions d'habitants.

L'accès à l'eau menacé

"Une grosse sécheresse ne vide pas les nappes phréatiques de Chartres ou d'Orléans, mais en Bretagne, où il y a très peu d'eau souterraine, si les barrages et les lacs sont vides, ils sont vides", ajoute-t-il.

Un ponton sur la rive du lac artificiel du Drennec, en manque d'eau, à Sizun dans le Finistère le 14 octobre 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Le lac artificiel du Drennec, dans le Finistère, affichait mi-octobre un taux de remplissage exceptionnellement bas de 33 %, menaçant l'accès à l'eau potable de 310.000 habitants.

Le Finistère est repassé mercredi en alerte renforcée mais était au niveau crise depuis le 7 août, "une sécheresse d'une intensité et d'une durée exceptionnelles" selon le Département.

Ailleurs, dans le Boulonnais, le préfet du Pas-de-Calais a demandé aux habitants de réduire leur consommation d'eau potable, dont les réserves sont "critiques". À l'autre bout de la France, dans le Sud-Ouest, la sécheresse du bassin de la Garonne menace un dispositif responsable de l'alimentation en eau de près de 300.000 personnes.

La pluie ne suffit pas

Des vaches dans un champ touché par la sécheresse à Bouin en Vendée le 3 septembre 2026 ( AFP / Loic VENANCE )

Météo-France a observé une pluviométrie "conforme à la normale" en octobre et jusqu'au 17 novembre. "Mais il faut du temps pour recharger les stockages souterrains, et quand les sols sont secs, l'eau a tendance à être pompée par la végétation ou à ruisseler sur les pentes, ce qui peut créer des inondations", explique Régis Taisne.

Au 15 novembre, le niveau des nappes phréatiques, principales réserves d'eau potable en France, était notamment "très bas" en Champagne, à l'Est du Bassin parisien, dans le Jura, l'ouest de la Bretagne et dans une partie du Massif central, signale le BRGM.

Seules 34 % des réserves d'eau observées par le BRGM ont commencé à se recharger, tandis que 42 % continuent d'enregistrer une baisse de niveau. Au total, 66 % de ces points de mesure sont toujours en dessous des normales mensuelles.

"Et encore, on a eu de la chance", nuance Régis Taisne, "le dernier hiver était particulièrement pluvieux, les réserves étaient plus remplies que d'habitude".

"Si on entame le printemps et l'été prochains avec des réserves beaucoup plus basses que cette année, ça va être beaucoup plus compliqué", ajoute-t-il.

Risque d'eau contaminée

La baisse des niveaux peut altérer la qualité de l'eau, ce qui peut, "à son tour entraîner des difficultés de traitement et/ou une dégradation de l’eau distribuée", avertit VigiEau sur son site.

Combinées à la hausse de la température, ces conditions peuvent favoriser le développement de micro-organismes. "Dans certains cas, même en désinfectant avec du chlore ou de l'eau de Javel, on ne va pas réussir à potabiliser l'eau, et il faut en distribuer pour la consommation", explique M. Taisne.