Les Restos du Cœur lancent un nouvel appel au don pour boucler leur campagne d'hiver

Ils ont besoin de vous. « Nous constatons en cette fin d'année, désormais comme de nombreuses associations, une baisse sensible des dons en cette période traditionnelle et essentielle de mobilisation », expliquent les Restos du cœur avant de prévenir : « Si cette tendance se poursuit, les Restos risquent de ne pas pouvoir aider à la hauteur de leurs besoins les 900 000 personnes accueillies dans nos centres et les milliers d'autres que nous aidons dans la rue. »Selon l'association voulue par Coluche, qui vient de relancer ce lundi un appel aux dons, il manque l'équivalent du budget de deux semaines de fonctionnement pour cet hiver.« Cela veut dire qu'il nous manque autour de 3 à 4 millions d'euros de dons par rapport au budget prévisionnel », explique Patrice Blanc, le président bénévole des Restos du cœur sur France info.Des bénéficiaires toujours plus nombreux« Sans doute que les gens sont préoccupés par leur avenir, à juste titre », poursuit le président en ajoutant : « Mais on leur demande de ne pas oublier le présent non plus. Si on veut être au rendez-vous des personnes qui frappent à la porte des Restos du Cœur on a besoin, ces semaines-ci, d'argent, de dons financiers principalement. »D'autant que les bénéficiaires des Restos sont toujours plus nombreux et ceci tout au long de l'année. « Les visages de la pauvreté que nous rencontrons au quotidien sont aussi chaque année de plus en plus jeunes et des personnes en très grande pauvreté mais aussi des retraités et des personnes isolées », poursuit le communiqué des Restos. 80% des 900 000 personnes que nous accueillons vivent avec - de 513€ /mois, 50% du seuil de pauvreté: Travailleurs précaires, étudiants, retraités, femmes isolées, familles monoparentales. C'est une urgence sociale. #EtreAuRendezVous Faites un don https://t.co/6hDqwozFu2 pic.twitter.com/nVUganiyqo-- Les Restos du Coeur (@restosducoeur) December 21, 2019 Au-delà de ...