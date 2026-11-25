Les responsables de la Fed sont divisés sur les causes de la forte inflation

L’inflation américaine a probablement encore bondi en octobre, et les données attendues mercredi seront déterminantes pour les responsables de la Réserve fédérale qui débattent de l’opportunité de relever les taux d’intérêt le mois prochain et de la manière de définir la trajectoire probable des taux jusqu’à l’année prochaine.

Mais il ne faut pas s’attendre à un accord rapide.

Les responsables et les experts de la Fed restent divisés sur la question de savoir si l’inflation est alimentée par une demande en surchauffe ou par des chocs d’offre appelés à s’estomper, et même sur la question de savoir si la source de l'inflation importe, leur crédibilité étant en jeu après près de six ans de dépassement des objectifs d’inflation.

Le débat s'envenime depuis le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025 . Les marchés s'attendent à des hausses de taux, peut-être jusqu’à trois d’affilée en raison d’une inflation persistante. Mais certains analystes, et en particulier des membres de l’administration Trump, qualifient la perspective d’une telle décision de la Fed d’erreur annoncée.

CHOC APRÈS CHOC

Les « chocs » inflationnistes actuels sont le fruit de choix politiques délibérés de Trump: d’abord l’imposition de droits de douane élevés l’année dernière, puis le déclenchement d’une guerre contre l’Iran cette année, un conflit qui continue de freiner les livraisons de pétrole.

L’impact de ces mesures sur l’inflation est évident pour les responsables de la Fed, qui visent à maintenir l’inflation à un taux annuel de 2 %.

L’inflation liée à la pandémie de COVID-19 a atteint son pic en juin 2022, mais s’était suffisamment atténuée pour se rapprocher des 2 % en septembre 2024, permettant ainsi à la banque centrale américaine d’abaisser les coûts d’emprunt.

Puis, peu après son retour à la Maison Blanche , Trump a commencé à imposer des droits de douane qui menaçaient de faire grimper les prix à l’importation de 30 % ou plus — des taux qui ont ensuite été modérés mais qui sont toujours considérés comme importants .

La guerre américano-israélienne contre l’Iran, lancée en février, a accentué la pression , les cours mondiaux du pétrole ayant bondi de 50 % pour atteindre environ 120 dollars le baril.

L’inflation a augmenté.

Les économistes s’attendent à ce que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), que la Fed utilise comme référence, atteigne 3,8 % en octobre contre 2,3 % en mars 2025. Le PCE sous-jacent, qui exclut les coûts des denrées alimentaires et de l’énergie et est considéré comme un meilleur indicateur de la tendance de l’inflation, devrait s’établir à 3,2 % en octobre contre 2,6 % en mars 2025.

Selon l’opinion courante , les banquiers centraux n’ont pas à s’inquiéter des hausses de prix résultant des droits de douane. Les importateurs pourraient procéder à des ajustements ponctuels, sans que cela n’entraîne de modification de la tendance sous-jacente de l’inflation. De même, les prix du pétrole et d’autres matières premières fluctuent souvent de manière spectaculaire, mais leurs hausses et leurs baisses ont tendance à s’équilibrer.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent et d’autres affirment que ce scénario se déroule actuellement et soutiennent que la Fed ne devrait pas relever ses taux pour lutter contre une inflation qui devrait s’atténuer d’ici peu.

La Fed « est tombée dans le piège d’une politique rétrospective », a récemment écrit Robin Brooks, chercheur senior à la Brookings Institution. M. Brooks a souligné que les prix du pétrole, qui avoisinaient les 120 dollars le baril en octobre et qui seront pris en compte dans les chiffres de l’inflation publiés mercredi, sont tombés sous la barre des 90 dollars le baril à la suite des élections de mi-mandat aux États-Unis , qui ont changé la composition du Congrès et conduit Donald Trump à minimiser la probabilité de nouvelles frappes contre l’Iran.

« L’idée selon laquelle l’inflation ne recule pas assez vite… est un peu ridicule, compte tenu de tous les chocs d’offre », a écrit M. Brooks.

Les services de la Fed sont parvenus à une conclusion similaire.

« L’inflation globale devrait baisser fortement l’année prochaine à mesure que les prix de l’énergie ralentiront », a déclaré le personnel aux décideurs politiques le mois dernier dans des perspectives économiques prévoyant un retour de l’inflation proche de l’objectif en 2028, comme l’indiquent le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la banque centrale des 27 et 28 octobre.

Une analyse réalisée par les services de la Fed de Saint-Louis a estimé qu’environ deux tiers de l’« excès » d’inflation sous-jacente mesurée par l’indice PCE et 90 % de l’« excès » d’inflation globale étaient dus à des chocs d’offre.

UNE DEMANDE FORTE ET DES CHOCS QUI S’ACCUMULENT

Un nombre croissant de décideurs politiques considèrent toutefois que les effets des chocs d’offre sont moins pertinents que le fait que l’inflation ne s’améliore pas et semble en passe de s’ancrer plus largement.

Les récentes données solides sur l’inflation et l’emploi , associées à des dépenses de consommation soutenues, à une croissance économique dynamique et à un essor des investissements dans l’intelligence artificielle, ont incité les marchés à anticiper trois nouvelles hausses de taux. Combiné à la hausse de taux appliquée en septembre , ce resserrement monétaire annulerait les trois baisses de 2025 et porterait le taux à un quart de point de pourcentage de plus.

« Les communications de la Fed ont continué à s’orienter vers une position restrictive… le débat portant de plus en plus sur le rythme, l’ampleur et l’importance totale du resserrement supplémentaire plutôt que sur la nécessité ou non de nouvelles hausses de taux », ont écrit cette semaine les économistes de la Deutsche Bank, soulignant la tendance à la hausse des taux qui ressort du compte-rendu de la réunion d’octobre. « Les responsables ont globalement considéré que les risques d’inflation étaient élevés dans un contexte de demande résiliente, de conditions financières accommodantes (– du moins avant la récente correction boursière ) – et de risque que les investissements dans l’IA dépassent les capacités. »

Les services de la Fed, tout en s’attendant à un apaisement des pressions sur les prix , ont noté que des années d’inflation élevée avaient fait de la hausse des anticipations d’inflation un risque « majeur ».

Les préoccupations des décideurs sont variées.

Bien que son équipe ait conclu que l’inflation était largement tirée par l’offre, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem , a déclaré qu’il considérait toujours que la demande jouait un rôle significatif, citant une croissance économique supérieure à la tendance et la probabilité que « l’inflation persiste nettement au-dessus de 2 %, en l’absence d’un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire ». Il a ajouté que plusieurs hausses des taux seraient probablement nécessaires.

Le président de la Fed de Richmond, Tom Barkin, s’appuyant sur des entretiens avec des dirigeants d’entreprise de sa circonscription, a déclaré au début du mois que les entreprises étaient prêtes à répercuter la hausse des prix des intrants.

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee , a mis l’accent sur la manière dont l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle stimule la demande, ce qui pourrait se répercuter sur d’autres prix, et a noté que l’inflation des services — qui n’est généralement pas influencée par les coûts énergétiques ou les droits de douane — est restée supérieure à l’objectif et continue d’augmenter.

Dans ce qui est peut-être l’appel le plus pressant en faveur de hausses des taux, le gouverneur de la Fed Christopher Waller a déclaré qu’il estimait que la banque centrale risquait de laisser la psychologie de l’inflation s’installer si elle n’agissait pas — peut-être en procédant à une hausse des taux d’un demi-point de pourcentage en décembre afin de « choquer » le public.

Si les anticipations d’inflation semblent ancrées, a-t-il déclaré à CNBC la semaine dernière , cela dépend en partie de la capacité de la Fed à mener à bien les hausses de taux auxquelles s’attendent désormais les investisseurs.

« La situation prend en quelque sorte une mauvaise direction et s’étend », a déclaré M. Waller. « L’inflation est supérieure à notre objectif depuis plus de cinq ans. Donc, si l’on veut vraiment la faire baisser, il faut commencer à prendre des mesures plus énergiques. »