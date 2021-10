Les résidences de tourisme urbaines attendront 2024 pour retrouver une activité proche de l'avant-crise (étude)

Si le tourisme d'affaires pourrait redémarrer "dès mars 2022" en France, "sous réserve que la population française et européenne soit vaccinée en grande majorité", les résidences de tourisme urbaines ou "appart'hôtels" devront attendre 2024 pour retrouver une activité proche de celle d'avant-Covid-19, estime le cabinet de conseil KPMG.

Dans la 44ème édition de son étude sur l'hôtellerie française - basée sur une enquête auprès de 2.717 hôteliers, majoritairement sous enseigne, représentant 39,9% des chambres du parc hôtelier - publiée mardi, KPMG estime que "2022 et 2023 devraient marquer le retour progressif de la fréquentation des résidences de tourisme" dans l'Hexagone.

"En fonction des catégories d'établissements, le taux d'occupation devrait osciller entre 55% pour le moyen et haut de gamme, et 70% pour la gamme super économique", selon les anticipations des professionnels interrogés.

Selon ces derniers, "les performances de 2024 pourraient se rapprocher de celles de 2019, sans toutefois les atteindre", mais la Coupe du Monde de Rugby 2023 et les Jeux Olympiques 2024, devraient permettre de "capter à nouveau une clientèle internationale et de long courrier".

KPMG, en collaboration avec les adhérents du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT), table sur des niveaux de fréquentation, en 2024, pour les résidences de tourisme urbaines, "d'environ 74% pour la catégorie deux étoiles, 70% pour les établissements 3 étoiles et 68% pour les 4 étoiles", avec des prix moyens à nouveau proches de leurs niveaux de 2019.

Les résidences de tourisme urbaines ou "d'affaires" proposent des logements une pièce ou T2 destinés à une clientèle de cadres, salariés ou consultants en déplacement, mutation ou formation, généralement situés à proximité des palais des congrès ou centres d'affaires, et des transports en commun.

En 2020, ce segment de l'offre hôtelière a connu des "performances commerciales historiquement basses", "conséquence de la pandémie de la Covid-19 et des mesures gouvernementales qui en ont découlé" (couvre-feux, déplacements limités, confinements...).

Le taux d'occupation a ainsi chuté en France à 30,2% pour les résidences de tourisme urbaines 4 étoiles, à 43,9% pour celles classées 3 étoiles et 55,4% pour les 2 étoiles, selon l'étude.

Selon Stéphane Botz, associé au sein de KPMG, le tourisme d'affaires devrait toutefois "redémarrer dès mars 2022, sous réserve que la population française et européenne soit vaccinée, en grande majorité", et cela en dépit de la généralisation du télétravail et de la limitation des déplacements d'affaires.