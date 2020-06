Les Républicains veulent s'emparer des thématiques écologistes

Les élections municipales ont été marquées par une poussée verte dans les grandes villes.

Damien Abad à Paris, le 28 avril 2020. ( POOL / DAVID NIVIERE )

L'écologie n'est pas l'apanage d'un seul parti, a estimé lundi 29 juin le patron des députés LR Damien Abad, selon qui Les Républicains peuvent "porter des valeurs écologistes fortes".

"La droite est un parti ancré dans les territoires, nous avons répondu aux attentes des Français dans les villes moyennes, les territoires ruraux" mais "il reste un effort à faire dans les grandes villes pour parler davantage à l'électorat citadin" , qui a "des attentes fortes en termes de mobilité, d'écologie et de nouveaux projets", a reconnu Damien Abad sur France Inter. Pour la droite, "l'enjeu n'est pas de verdir le projet mais de comprendre que l'écologie politique ne concerne pas qu'un seul parti, et de montrer qu'on peut être de droite et porter des valeurs écologistes fortes", a-t-il ajouté, en disant croire "aux circuits courts, à l'économie de proximité, à la question du gaspillage , de la gestion de l'eau potable...".

LR, qui lutte pour remonter la pente après plusieurs années de revers électoraux, a remporté plus de la moitié des villes de plus de 9.000 habitants lors des municipales, mais perdu plusieurs grandes villes comme Bordeaux, Besançon et peut-être Marseille aux profit des écologistes.

"Il faut aussi une droite écologiste"

Pour le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, "la question de l'écologie est fondamentale" dans le paysage politique et "elle est aujourd'hui très urbaine". La droite a des valeurs "de la transmission, de la préservation qui devraient nous porter naturellement vers l'écologie", a-t-il ajouté sur France 2. Il a plaidé pour une droite "qui marche sur plusieurs piliers", c'est-à-dire "pas uniquement sociale ou régalienne" mais "il faut aussi une droite écologiste"

Le numéro 3 de LR, Aurélien Pradié, a assuré sur Twitter que "nous pouvons apprendre de ces résultats électoraux". "Les Français aspirent à une espérance de transformation de notre société . Sur les questions environnementales comme sur nos modèles de société, la droite républicaine peut incarner cette espérance. C'est notre passionnant défi", a-t-il ajouté.

Pour remonter la pente, LR a lancé sous la houlette de son président Christian Jacob un vaste "chantier des idées" abordant diverses thématiques: emploi, handicap...