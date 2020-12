Les Républicains veulent "augmenter les salaires sans handicaper la compétitivité des entreprises"

Le parti a lancé une série de propositions économiques autour de la "valeur travail" avec pour objectif de séduire les cadres qui se tournent vers Emmanuel Macron et les milieux populaires attirés par Marine Le Pen.

Le président des Républicains Christian Jacob. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les Républicains, très présents sur les thèmes régaliens, comptent aussi se faire entendre sur l'économie. Si l'actualité a beaucoup tourné ces dernières semaines autour des sujets sécuritaires, "les Républicains ont dans leur ADN à la fois le sens du régalien et les sujets sociaux économiques" qu'il faut "aborder de façon nouvelle compte-tenu des enjeux de la crise", a assuré à l'AFP Sophie Gaugain, la secrétaire générale ajointe de LR.

Le parti a dévoilé mardi, après sa convention consacrée au travail et au pouvoir d'achat, une batterie de propositions autour de la "valeur travail". Il faut "trouver la voie de la réconciliation de la France autour de la valeur travail", a affirmé le numéro 2 de LR Guillaume Peltier, qui plaide pour "réconcilier la France des travailleurs et des entrepreneurs".

A l'heure de la récession et du chômage, l'humeur n'est plus au libéralisme du programme Fillon, mais plutôt à cette "droite sociale" qui avait porté Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. "Le problème du pouvoir d'achat se pose à tous les Français" et "il faut trouver le moyen d'augmenter les salaires sans handicaper la compétitivité des entreprises", a estimé le président du parti Christian Jacob.

Refonte du programme pour relancer le parti

Invité en contrepoint de cette convention qui se voulait "sans tabous", le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a averti : "il faut faire attention lorsqu'on porte le travail comme valeur : c'est fondamental, mais il ne faut pas lui donner un sentiment punitif". "Les gens veulent travailler, le problème est que la société ne fournit pas assez de travail. A Bridgestone, jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas les ouvriers qui n'ont pas voulu bosser", a-t-il lancé, jugeant qu'"on ne peut ne pas promettre que de la sueur et des larmes". Sur les retraites, "pour certains travailleurs la question de l'allongement de la durée de travail est juste impossible".

La démarche s'inscrit dans une refonte du programme, entamée depuis un an sous la houlette de Christian Jacob pour relancer un parti convalescent. "La droite a besoin de reparler au monde du travail, c'est indispensable. Une partie des cadres est séduite par Macron, les milieux populaires se tourne vers Marine Le Pen... Elle ne peut pas parler qu'aux retraités", estime Bernard Sananès, président de l'institut Elabe. La droite se heurte toutefois dans cette entreprise à une difficulté : comment se différencier d'Emmanuel Macron, et de son ministre de l'économie issu des rangs LR ? "C'est compliqué, car Bruno Le Maire dans l'électorat de droite est plutot salué avec sa gestion de la crise", ajoute Bernard Sananès.

Augmenter les salaires, accès facilité à la propriété, remboursement des aides publiques en cas de délocalisation...

Pour reconquérir "la majorité silencieuse" et "les classes moyennes oubliées" selon les termes de Guillaume Peltier, LR préconise une hausse de 5% du salaire net (avec une baisse de la CSG), la prise en charge des six premiers mois de salaire des jeunes par l'Etat, un accès facilité à la propriété des locataires modestes de HLM... Les Républicains tablent aussi sur leur bonne implantation à la tête de mairies ou de régions : "cette crise (du Covid-19) est aussi la reconnaissance de l'action des territoires" et "c'est perçu par les filières économiques, par les salariés", selon Sophie Gaugain.

LR tape aussi sur le bilan économique du chef de l'Etat qui "avant même la crise était médiocre, faute d'avoir mené la moindre réforme de structure". Il faut a contrario "créer les conditions d'une réindustrialisation de notre pays", assure Christian Jacob. LR compte notamment "exiger le remboursement des aides publiques en cas de délocalisation d'une entreprise", une idée chère à Xavier Bertrand, possible candidat de la droite en 2022, mais aussi défendue à gauche.

Les autres idées sont plus attendues : simplification drastique du code du Travail, conditionnement du RSA à "au moins 10 heures hebdomadaires d'activité d'intérêt général", réferendums internes aux entreprises sur le temps de travail....

Tout cela a un coût, chiffré lundi par Guillaume Peltier à "près de 40 milliards d'euros" , que LR se fait fort de financer en luttant contre les "fraudes sociale et fiscale" et les "dérives de l'assistanat".