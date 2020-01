Les Républicains négocient leur virage social

Bien négocier un virage, éviter le dérapage, voire les tonneaux. Au volant d'un bolide comme aux commandes d'un parti : la manœuvre peut s'avérer délicate. Au bord du précipice électoral, Les Républicains ont choisi de donner un grand coup de barre social. Ils espèrent que cela leur permettra de reconquérir le vote populaire qui fait défaut à Emmanuel Macron -- comme a su le faire le Premier ministre conservateur britannique Boris Johnson outre-Manche -- le tout en essayant de ne pas s'aliéner une partie de son électorat traditionnel, plus libéral. « On doit s'affirmer sociaux. Pas socialistes, hein ! Sociaux ! », insiste bien Jean Leonetti, ex-président par intérim des Républicains et chef de chanter de la future Fondation des idées de LR. LIRE AUSSI > Le pouvoir enlisé, les Républicains en embuscadeExemple de ce tournant : ce mercredi, Les Républicains doivent faire des propositions pour plus « justice sociale » dans la réforme des retraites, en étant offensifs sur la question de la pénibilité du travail -- un des angles morts du projet de loi du gouvernement. Alors qu'aujourd'hui la pénibilité n'est reconnue qu'à certains statuts professionnels, LR souhaite, selon nos informations, instaurer un « régime universel de pénibilité ». Cela permettrait à la médecine du travail de reconnaître la dureté de certains métiers aujourd'hui exclus de cette prise en compte -- leur permettant ainsi de partir plus tôt à la retraite (un an de gagné tous les cinq ans).« Nous avons le devoir de réinventer une droite populaire »Le jeune secrétaire général du parti et député du Lot Aurélien Pradié est de ceux qui ont poussé pour cette mesure. Et qui incarnent - avec le vice-président délégué Guillaume Peltier - la fibre plus sociale de la nouvelle direction LR. « Il faut imposer cette sensibilité progressivement, pour ne pas casser le fil avec tous nos collègues », explique Pradié, ...