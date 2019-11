Les Républicains : les chefs de groupe au Sénat et à l'Assemblée veulent "chasser en meute" contre Emmanuel Macron

Les députés et sénateurs LR veulent mieux se coordonner pour "chasser en meute" face à un pouvoir "à bout de souffle". C'est ce qu'ont déclaré Damien Abad et Bruno Retailleau, chefs des groupes LR des chambres parlementaires, réunis à l'Assemblée mardi.

Le chef des sénateurs LR Bruno Retailleau à l'Élysée le 5 février 2019. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"On peut arriver à déstabiliser le gouvernement si on arrive à chasser en meute, Sénat et Assemblée nationale ensemble", lâche Julien Abad. Les deux présidents des groupes LR au Sénat et à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau et Julien Abad, souhaitent davantage de "binômes député et sénateur" pour suivre de concert chaque "grand projet de loi".

Ils attendent de la part des élus plus d'"anticipation" et de "convergence" entre députés et sénateurs LR grâce à un "pacte soudé et opérationnel" entre les deux chambres.

"Emmanuel Macron est au milieu du gué"

"On doit développer encore plus de lien entre nous, développer nos atouts, de majorité au Sénat et de premier groupe d'opposition à l'Assemblée. C'est absolument fondamental, sans abdiquer pour autant nos différences", a dit Bruno Retailleau, invité à l'Assemblée nationale par le nouveau président du groupe LR dans l'Hémicycle.

Selon le chef de file des sénateurs LR, "Emmanuel Macron est au milieu du gué. Le pouvoir est à bout de souffle, la France à bout de nerfs" .

Macron "n'est pas le meilleur rempart"

"Rien ne va se jouer comme prévu (en 2022). Les Français refusent de se laisser enfermer dans un duel, dans une impasse prévue d'avance entre les populistes et les progressistes. (...) A nous d'incarner ce desserrement de l'étau", a-t-il estimé.

"L'argument d' Emmanuel Macron a été de dire, 'je vous protège, je protège la France contre le chaos'. Mais non, il n'est pas le meilleur rempart, il pourrait participer à conduire la France vers le chaos. Entre les deux tours de la présidentielle il y avait 32 points, désormais il y a dix points entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On a vu sur les grandes questions que rien n'était réglé sur le fond", a-t-il lancé.