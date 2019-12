Les Républicains : Guillaume Peltier souhaite se poser en «rassembleur» de la droite

Il saisit une feuille à carreau et griffonne nerveusement des ronds, des lignes, des abréviations. Ça ressemble à un test de Rorschach (NDLR : dessins servant aux évaluations psychologiques), mais pour Guillaume Peltier, c'est le nouveau paysage politique. Le clivage droite-gauche continue d'exister, mais n'est plus essentiel, estime le numéro 2... de la droite française.Plusieurs autres clivages se superposent, mais celui auquel le vice-président délégué de LR tient le plus, c'est celui qui oppose les « premiers de cordée », clients d'Emmanuel Macron, aux « derniers de cordée », friands de Marine Le Pen. La métaphore alpine lui permet de créer un concept dont il est si fier qu'il en a fait le titre de son livre, paru en octobre : « milieu de cordée ».Ces classes moyennes -- dont lui-même est issu, comme il ne cesse de le rappeler -- obsèdent Guillaume Peltier. Ce sont elles, martèle le député du Loir-et-Cher, que la droite doit reconquérir. Il rappelle qu'en 1995, Chirac gagne sur la « fracture sociale » ; qu'en 2007, Sarkozy l'emporte avec son « travailler plus pour gagner plus ». « Le regard strictement financier de la droite lui interdit de comprendre le déclassement social », attaque-t-il dans son livre, ciblant notamment la campagne de François Fillon.«La droite s'est enfermée dans une impasse»Quand Macron préempte le libéralisme, ne reste-t-il pas à la droite que ce créneau social ? « Pour moi, répond le vice-président délégué de LR, c'est une conviction... doublée d'une opportunité électorale. » A l'entendre, la position de son parti sur le travail devrait être simple. « Ni finance ni assistanat », clame-t-il, avec des accents qui empruntent aussi bien à François Hollande qu'à Laurent Wauquiez. L'ancien président de LR, parti après le fiasco des Européennes, se voulait pourtant lui aussi le porte-parole des classes moyennes. « Certains pensaient que, pour être ...