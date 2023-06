Les Rencontres économiques d'Aix veulent "recréer l'espoir" face aux crises

Les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence se tiendront du 7 au 9 juillet prochain sous le thème "recréer l'espoir" dans un monde marqué par la convergence des crises, a annoncé jeudi le Cercle des économistes à propos de cette grand-messe économique annuelle.

"On est parti du constat (...) qu'on traverse un moment extrêmement fort de questionnement, un ébranlement des certitudes", a expliqué Françoise Benhamou, présidente du Cercle des économistes lors d'une conférence de presse.

"On est peut-être un peu à la fin d'un monde qui n'est évidemment pas la fin de l'histoire. Parce ce que ce n'est pas la fin de l'histoire, on a pensé qu'à Aix, on allait faire remonter l'ensemble des signaux (...) qui permettent d'être optimiste", a-t-elle ajouté, citant notamment l'engagement en faveur de l'environnement, le mouvement de réindustrialisation ou les progrès scientifiques.

Au sortir de la crise sanitaire, et alors que s'accumulent crise climatique, géopolitique et sociale, "tout cela ne se fera pas sans repenser nos modèles (...) politiques et économiques", a-t-elle souligné alors que les Rencontres accorderont une place centrale à la jeunesse.

Pendant trois jours, près de 70 débats accessibles gratuitement au grand public réuniront un total de quelque 380 économistes, responsables politiques, chefs d'entreprise, syndicalistes et autres représentants de la société civile d'une quarantaine de nationalités.

Parmi les invités figurent la Première ministre française Elisabeth Borne, son ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, ou encore le Premier ministre de Djibouti Abdoulkader Kamil Mohamed ou le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné.

Sous le thème "espérer dans un monde de violences", la session inaugurale du vendredi rassemblera le maire de Kiev Vitali Klitschko, la présidente d'Amnesty International Anjhula Mya Singh Bais, le secrétaire général adjoint de l'Otan Mircea Geoana ainsi que la journaliste et écrivaine Abnousse Shalmani.

"Le thème qui a été choisi est un thème très politique" qui évoque "l'évolution de nos sociétés" et est "beaucoup plus large que les problèmes économiques traditionnels", a expliqué Jean-Hervé Lorenzi, le fondateur du Cercle des économistes et président des Rencontres d'Aix.

En lieu et place de la traditionnelle déclaration finale, les Rencontres se clôtureront le dimanche par un manifeste qui ambitionnera de rallier tous les intervenants et portera des thèmes comme la désocialisation des jeunes, selon lui.