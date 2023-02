Les règles sociales et fiscales renforcent les inégalités hommes/femmes dans le couple, affirme un rapport

Prestations sociales, fiscalité commune, pensions de réversion: nombre de règles administratives appliquées aux couples reposent sur une vision "patriarcale" et sont préjudiciables aux femmes, dénonce un rapport publié jeudi par une fondation féministe, qui appelle à "repenser les règles de conjugalisation".

"La notion de solidarité conjugale s'applique de façon désavantageuse pour les femmes", explique à l'AFP Lucile Quillet, co-autrice de cette étude intitulée "la dépendance économique des femmes, une affaire d'Etat?", et publiée par la Fondation des femmes.

D'un côté, "certaines prestations sociales individuelles sont diminuées" quand les femmes vivent en couple, de l'autre l'imposition fiscale commune profite avant tout au conjoint ayant les revenus les plus élevés, donc le plus souvent l'homme: "les inégalités sont de fait renforcées", résume cette journaliste et conférencière, qui avec l'historienne Lucile Peytavin, a passé en revue plusieurs mécanismes sociaux ou fiscaux selon elles inadaptés aux "réalités du couple et de la famille aujourd'hui".

Dans les trois quarts des couples, les femmes gagnent moins que leur conjoint. Mais elles peuvent être privées de certaines prestations sociales, comme le RSA ou les allocations logement, si les revenus de leur partenaire sont trop élevés - y compris en cas de simple concubinage -, s'étonnent ainsi les autrices.

Le même mécanisme s'applique à la prime d'activité, si bien que "cette aide qui a vocation à encourager l'activité économique individuelle, renvoie les femmes au chaperonnage économique de leur conjoint", dénoncent-elles.

Dans certains régimes de retraite, la pension de réversion, versée le plus souvent à des veuves, est également supprimée si la bénéficiaire "refait sa vie". "Ces mécanismes soumettent les femmes veuves à une forme de chantage économique sexiste et patriarcal, induisant que l'argent ne se mérite qu'à travers la fidélité absolue, même après la mort", analysent les autrices.

L'imposition commune des revenus permet certes à la plupart des couples mariés ou pacsés de réduire leurs impôts, mais elle "bénéficie aux hommes" et "taxe davantage les gains des femmes", qui "paieraient moins d'impôts en étant célibataires", pointe encore le rapport.

Pour les autrices, c'est la notion même de "solidarité conjugale" qui semble "discutable et peu en adéquation avec les réalités du couple et de la famille aujourd'hui", car le "postulat d'une redistribution égalitaire au sein des couples" est moins pertinent que par le passé.

Ce rapport est le deuxième publié par l'"Observatoire de l'émancipation économique des femmes", une structure créée par la Fondation des femmes pour tenter d'expliquer pourquoi, au-delà des inégalités salariales, "les femmes sont moins riches que les hommes".