Les règles financières anti-crise n'ont pas pénalisé le crédit aux PME (Conseil de stabilité financière)

Les règles financières adoptées dans le sillage de la crise financière de 2008 n'ont pas eu d'effet négatif durable et substantiel sur le financement global des petites et moyennes entreprises, affirme vendredi une étude publiée par le Conseil de stabilité financière.

Cette étude, qui couvre plus d'une vingtaines de pays et entités juridiques, montre que la mise en oeuvre des exigences les plus strictes du nouveau cadre bancaire dit de "Bâle 3" au sein de certaines banques les plus affectées ont ralenti le rythme de production des crédits, et dans certaines zones, durci les conditions d'octroi des prêts aux entreprises.

Pour autant, "ces effets ne sont pas homogènes au sein des différentes zones et se sont avérées être généralement temporaires", pointe le Conseil de stabilité financière, nom de cet organisme mandaté depuis 2011 par le G20 pour mener des réformes du système financier.

Selon les conclusions de l'étude, le financement des PME est largement tracté par les conditions macroéconomiques et des facteurs autres que la réglementation financière.

En outre, le conseil estime que les "coûts potentiels révélés dans cette étude, qui s'avèrent limités et transitoires, doivent être mis au regard des bénéfices plus globaux liés à la stabilité financière introduite par les réformes de G20".

"Cette évaluation fournit une preuve solide que les réformes financière post-crise n'ont pas mené à une réduction significative et durable des prêts aux PME. En fait, le système financier plus robuste créé par des réformes a fourni une assise solide pour soutenir la croissance des PME sur le long-terme", a commenté dans cette étude Klaas Knot, le vice-président du Conseil de stabilité financière et gouverneur de la banque centrale des Pays-Bas.

La publication de cette étude intervient à quelques mois du coup d'envoi de négociations à l'échelle européenne pour transposer dans le droit le dernier volet d'un vaste éventail de réformes dites de "Bâle 3", engagées après la crise financière de 2008-2009 et négociées au niveau international.

La fédération bancaire européenne avait publié vendredi les conclusions d'une étude réalisée par l'institut danois Copenhagen Economics soutenant qu'un nouveau durcissement réglementaire pénaliserait les établissements du Vieux continent, entraînant une hausse des taux de crédit et une baisse des investissements. Selon cette étude, la croissance européenne pourrait perdre durablement 0,4 point de pourcentage.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, avait toutefois contesté quelques jours plus tard les hypothèses d'impact négatif sur la croissance avancées par le lobby bancaire européen, jugeant ces chiffres "extrêmement fragiles" et estimant que "les règles de sécurité n'empêchent pas du tout la croissance de l'économie".