Les régions exigent une compensation financière pour les pertes de revenus dans les transports à cause du covid-19

Valérie Pécresse a dénonce une "amoncellement de promesses" qui ne sont suivies "d'aucun engagement concret".

Valérie Pécresse à Nîmes, le 9 septembre 2021. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Les présidents de région ont répété lundi 13 septembre leur "exigence" que les pertes qu'elles ont subi dans les transports pendant la crise sanitaire soient compensées par l'État.

"Nous demandons à ce qu'il y ait une compensation des pertes financières de transports", a affirmé la présidente (PS) de Régions de France Carole Delga et de l'Occitanie lors d'un point presse à l'issue d'une rencontre à Matignon avec le chef du gouvernement, rappelant que leur appel n'avait pas été entendu pour l'instant.

La crise sanitaire, et notamment les confinements, ont drastiquement réduit le nombre de voyageurs dans les transports et engendré de lourdes pertes pour les exploitants. Les régions ont la charge des transports ferroviaires et des autobus sur leurs territoires.

"Pour nous, il ne peut pas y avoir de sortie de la crise Covid sans compensation ", a ajouté la présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse, rappelant le "quoiqu'il en coûte" lancé par le président Emmanuel Macron au début de la crise pour soutenir l'économie. "C'est évident que nous attendons un renflouement de toutes les lignes de transport qui ont été très fortement impactées", a-t-elle souligné, appelant l'État à s'engager".

"Amoncellement de promesses"

"Comme nous sommes aujourd'hui dans une période pré-électorale présidentielle, nous avons un amoncellement de promesses qui sont faites par le gouvernement, mais qui ne sont suivis d'aucun engagement concret", a déploré Valérie Pécresse, candidate à une possible primaire à droite pour la présidentielle.

Lors de cette rencontre à Matignon, Carole Delga, qui a pris la tête de Régions de France en juillet dernier, a souhaité établir "une relation de confiance" avec le gouvernement de Jean Castex , dont les réponses sont attendues par les présidents à l'occasion de leur congrès annuel qui se tiendra le 30 septembre à Montpellier.